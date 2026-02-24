Цены на оперативную память DDR5 постепенно снижаются

Розничные цены на DDR5 в Германии наконец подали первые признаки снижения после резкого роста в последние месяцы. Снижение пока незначительное и затронуло не все модели, однако это первое устойчивое послабление, которое заметили многие энтузиасты сборки ПК и небольшие магазины с момента начала ценового скачка в конце 2025 года, когда стоимость модулей впоследствии достигла астрономических уровней. В сообществе активно распространялся график, отслеживающий среднюю цену комплекта DDR5 объёмом 32 ГБ в странах Европейского союза — на нём отчётливо видно, как стоимость росла с осени до начала февраля, а затем перешла к снижению в конце периода. При этом такой график даёт лишь общее представление о тенденции и не раскрывает важных деталей, включая конкретную модель комплекта, перечень стран и информацию о том, учтены ли в ценах налоги.

Для более полной картины были изучены исторические данные о ценах на Amazon Germany с помощью сервиса CamelCamelCamel. Проверка показала, что несколько популярных комплектов DDR5 объёмом 32 ГБ действительно подешевели по сравнению с пиковыми значениями. Наиболее заметное снижение зафиксировано у востребованных моделей от Corsair и Kingston, тогда как у других брендов коррекция оказалась менее выраженной. Причин для такой динамики может быть несколько, но самое главное, что цены пошли вниз. Это значит, что в обозримом будущем ситуация может существенно улучшиться — для потенциальных покупателей это очень хорошая новость.