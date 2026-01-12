Цены на оперативную память вновь подскочат

Цены на память продолжают расти из-за дефицита, и теперь компании, занимающиеся упаковкой и тестированием, объявили о повышении расценок до 30%. Powertech, Walton и ChipMOS отвечают именно за упаковку и тестирование памяти, в то время как Samsung, SK Hynix и Micron занимаются производством DRAM, используемой в таких продуктах, как DDR4, DDR5 и HBM. И вышеупомянутые компании выполняют проверку, валидацию и формирование готовых модулей памяти перед их отправкой заказчикам. Powertech является ключевым партнёром Micron в сфере упаковки и тестирования, тогда как Walton входит в группу Walsin Lihwa и в основном работает с заказами Winbond, которая также относится к этой группе.

На фоне высоких объёмов поставок чипов памяти со стороны Micron и Winbond спрос на завершающие этапы упаковки и тестирования резко вырос, что привело к заметному подъёму бизнеса Powertech и Walton. Кроме того, выгоду из текущей ситуации получает и Formosa Plastics, обслуживающая заказы Nanya Technology. Но даже если вы не знаете все эти фирмы, в этом нет ничего страшного. Основной посыл в том, что если упаковщики памяти повысили цены на свои услуги сразу на треть, то затем эти расходы будут переложены на конечного потребителя, который будет оплачивать эти самые 30% подорожания. И в контексте оперативной памяти это очень плохая новость, ведь оперативка и так стоит безумных денег на данный момент, а вскоре стоимость повысят ещё больше. Для ПК-геймеров настали тяжёлые времена.