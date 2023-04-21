Чат-бот Google теперь тоже умеет программировать

Google обновляет свой чат-бот Bard, чтобы помочь разработчикам писать и отлаживать код в более удобном формате. Конкуренты, такие как ChatGPT и Bing AI, уже поддерживают генерацию кода, но Bard от Google довольно сильно отстаёт от своих конкурентов, что вполне нормально, так как его ещё толком не запустили. И представитель компании говорит, что это был один из главных запросов, который разработчики получили после открытия доступа к Bard в прошлом месяце. Теперь Bard может генерировать код, отлаживать существующий код, помогать объяснять строки кода и даже писать функции для Google Sheets. «Мы запускаем эти возможности в более чем 20 языках программирования, включая C++, Go, Java, JavaScript, Python и TypeScript», — объясняет Пейдж Бэйли, менеджер продукта Google Research в официальном блоге компании.

Вы можете попросить Bard объяснить фрагменты кода или объяснить код в репозиториях GitHub, аналогично тому, как GitHub реализует ассистента ChatGPT с помощью Copilot. Bard также будет отлаживать код, который вы предоставляете, или даже свой собственный код, если он содержит ошибки или вывод не соответствует вашим ожиданиям. Говоря об ошибках, Бэйли признает, что Bard иногда может давать неточную, вводящую в заблуждение или ложную информацию, как и многие чат-боты на базе искусственного интеллекта. Это всё будут постепенно улучшать и рано или поздно система научится выдавать более качественный код, но нужно просто подождать, пока ИИ натренируется.