Код, который может мутировать (именно из-за этого его и называют полиморфным), может быть гораздо сложнее обнаружить, так как он будет скрываться различными передовыми методами. Большинство моделей вроде ChatGPT созданы с установленными фильтрами, чтобы избегать генерации неприемлемого контента с точки зрения их создателей. Это может варьироваться от конкретных тем до, в данном случае, вредоносного кода. Однако пользователи нашли способы обойти эти фильтры. Соответственно, чат-бот ChatGPT позволяет при определённом алгоритме команд и запросов сделать действительно рабочий вредоносный код. И на самом деле это очень серьёзная проблема, потому что даже люди без опыта программирования за час могут создать весьма серьёзный вредонос для вложения в почтовые письма, например, и украсть данные другого человека.