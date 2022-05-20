Chatreey AMR5 - мини-ПК на базе Ryzen 5 5600U на Aliexpress

На Aliexpress в продаже появился мини-ПК с производительной платформой. Система Chatreey AMR5 основана на процессоре Ryzen 5 5600U с шестью ядрами и графическим процессором Vega 7.

Базовый комплект стоит 415 долларов, но пользователь может выбрать и другие конфигурации, например: оперативную память от 8 до 64 ГБ и твердотельный накопитель от 512 до 2 ТБ. Топовая версия будет стоить около 1150 долларов.

Новинка выделяется, конечно же, в первую очередь своим дизайном. Более того, именно этот дизайн до сих пор ассоциируется с одной из функций ПК. Кольцо вверху служит переключателем режимов. Похоже, что он переключает режимы питания Windows: беззвучный, сбалансированный и производительный режим. Также можно отметить поддержку Wi-Fi 6, подсветку, HDMI, DisplayPort, USB-C, USB 3.0 (x4), порты RJ45 и габариты 156 х 133 х 71,8 мм.

Представлен настольный ПК XMG STUDIO…
Представлен настольный ПК XMG STUDIOКомпания XMG представляет настольный ПК XMG STUDIO специально разработанный для нужд профессиональных ауд…
Fnatic и Chillblast объявили о партнерстве…
Fnatic и Chillblast объявили о партнерствеБританский производитель компьютеров Chillblast, получивший наибольшее количество наград, станет эксклюзи…
Сервисы Microsoft не работали все выходные…
Сервисы Microsoft не работали все выходныеИз-за сбоя Xbox Live некоторые игроки не могли запускать облачные игры, играть в свои цифровые версии игр…
ECS представила мини-ПК LIVA One A300…
ECS представила мини-ПК LIVA One A300Elitegroup Computer Systems (ECS) представила высокопроизводительный, энергоэффективный и многозадачный м…
Продажи PlayStation 5 оставляют желать лучшего…
Продажи PlayStation 5 оставляют желать лучшегоSony объявила, что в прошлом квартале (Q4) было продано всего 2 миллиона единиц PlayStation 5, в результа…
Обзор моноблока Acer Aspire C27-1655. Тесты домашней рабочей…
Обзор моноблока Acer Aspire C27-1655. Тесты домашней рабочейТестируемый сегодня моноблок Acer Aspire C27-1655, работающий на базе операционной системы Windows, ориен…
MSI выпустила игровой ПК MAG Trident S 5M на базе AMD Ryzen…
MSI выпустила игровой ПК MAG Trident S 5M на базе AMD RyzenMSI выпустила новый игровой настольный компьютер, предназначенный для облачных и мобильных игр — новый MS…
Представлен игровой компьютер MSI MAG META 5 5E на базе AMD…
Представлен игровой компьютер MSI MAG META 5 5E на базе AMDMSI выпускает игровой настольный компьютер MSI MAG META 5 5E. Он построен на базе процессора AMD Ryzen 7 …
Обзор ConceptD CT500-51A (DT.C03ER.007). Настольный ПК для творческих проектовОбзор ConceptD CT500-51A (DT.C03ER.007). Настольный ПК для творческих проектов
Обзор ConceptD CT300-52A. Настольный ПК для монтажа видео, графики и игрОбзор ConceptD CT300-52A. Настольный ПК для монтажа видео, графики и игр
Обзор моноблока Acer Aspire C27-1655. Тесты домашней рабочей станцииОбзор моноблока Acer Aspire C27-1655. Тесты домашней рабочей станции
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor