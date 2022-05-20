Chatreey AMR5 - мини-ПК на базе Ryzen 5 5600U на Aliexpress

На Aliexpress в продаже появился мини-ПК с производительной платформой. Система Chatreey AMR5 основана на процессоре Ryzen 5 5600U с шестью ядрами и графическим процессором Vega 7.

Базовый комплект стоит 415 долларов, но пользователь может выбрать и другие конфигурации, например: оперативную память от 8 до 64 ГБ и твердотельный накопитель от 512 до 2 ТБ. Топовая версия будет стоить около 1150 долларов.

Новинка выделяется, конечно же, в первую очередь своим дизайном. Более того, именно этот дизайн до сих пор ассоциируется с одной из функций ПК. Кольцо вверху служит переключателем режимов. Похоже, что он переключает режимы питания Windows: беззвучный, сбалансированный и производительный режим. Также можно отметить поддержку Wi-Fi 6, подсветку, HDMI, DisplayPort, USB-C, USB 3.0 (x4), порты RJ45 и габариты 156 х 133 х 71,8 мм.