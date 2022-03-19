Чип Apple M1 Ultra почти в 3 раза больше, чем процессоры AMD Ryzen

Поскольку эмбарго на Apple Mac Studio было снято, появилось больше тестов и разборок устройства с совершенно новым M1 Ultra SOC. Как и в случае с высокими заявлениями о производительности графического процессора, производитель чипов заявил о больших цифрах для своего новейшего чипа по сравнению с настольными вариантами от Intel и AMD, но независимые тесты показывают, что Apple не соответствует этим заявлениям.

Первое видео с разборкой Apple M1 Ultra SOC было опубликовано техническим каналом Max Tech, которому удалось разобрать Mac Studio и дать нам первый взгляд на массивную упаковку нового чипа. Чип также сравнивали с процессором AMD Ryzen, который выглядит крошечным по сравнению с M1 Ultra. Судя по размеру и размерам, M1 Ultra почти в 3 раза больше, чем чип AMD Ryzen.

Но есть причины, по которым этот чип такой большой, вы видите, что M1 Ultra не только является чипом MCM, который объединяет два кристалла M1 Max, но также имеет огромный 64-ядерный графический процессор и даже память на одном квадрате. Ultra SOC по-прежнему использует 5-нм техпроцесс, но удвоение обеспечивает до 114 миллиардов транзисторов в одном корпусе. Новая архитектура UltraFusion обеспечивает межпроцессорную пропускную способность с малой задержкой до 2,5 ТБ/с и быструю пропускную способность памяти 800 ГБ/с. Архитектура межсоединений включает более 10 000 сигналов между двумя чипами. Apple M1 Ultra SOC показывает 20-ядерный процессор с 16 высокопроизводительными и 4 высокоэффективными ядрами. Как и в предыдущих чипах M1, высокопроизводительные ядра основаны на сверхширокой архитектуре исполнения с кэшем инструкций 192 КБ, кешем данных 128 КБ и кешем второго уровня 48 МБ, в то время как эффективные ядра основаны на архитектуре Wide Execution с кешем 128 КБ. Также в составе M1 Neural Engine есть 32 ядра, которые обеспечивают до 22 триллионов операций в секунду. В недавних тестах производительности было показано, что Apple M1 Ultra SOC превосходит 64-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X с его крошечным 20-ядерным процессором.
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