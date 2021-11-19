Чипы Intel "Meteor Lake" уже производятся на заводе в Аризоне

На горизонте разработки мобильных процессоров 12-го поколения «Alder Lake-P», Intel уже производит тестовые партии мобильных процессоров «Meteor Lake» 14-го поколения на своем заводе Fab 42 в Чандлере, штат Аризона. «Meteor Lake» - это многокристальный модуль, который использует технологию упаковки Intel Foveros для объединения «плиток» специально созданных кристаллов на основе различных процессов производства кремния в зависимости от их функции и требований к плотности транзисторов. Он объединяет четыре отдельных плитки в одном пакете - плитку вычислений с ядрами ЦП, графическая плитка с iGPU: плитка ввода-вывода SoC, которая обрабатывает операции ввода-вывода платформы процессора и четвертый тайл, который в настоящее время неизвестен. Это может быть стек памяти с функциями, аналогичными стекам HBM на Sapphire Rapids,

Плитка вычислений содержит различные типы ядер ЦП процессора. Ядра P - это «Redwood Cove», которые на два поколения опережают нынешнюю «Golden Cove». «Meteor Lake» также представляет E-core нового поколения от Intel под кодовым названием «Crestmont». По слухам, вычислительная плитка изготавливается на узле Intel 4 (оптически узел класса 7 нм, но с характеристиками, аналогичными TSMC N5).

Графическая плитка - интересный кусок кремния. На основе той же графической архитектуры Xe LP, что и текущее поколение, этот iGPU будет обозначен как Gen 12.7, где «7» будет обозначать инкрементное обновление например, обновления ускорителей мультимедиа или контроллеров дисплея. Intel могла бы обеспечить удвоение мощности SIMD на поколение за счет развертывания до 192 исполнительных блоков (EU) по сравнению с 96 в «Tiger Lake» текущего поколения. Чтобы сохранить потребляемую мощность iGPU на минимальном уровне при достижении целей производительности, Intel построит графическую плитку на узле TSMC, возможно, N3 (3 нм).