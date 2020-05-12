Что лучше – горизонтальная или вертикальная стиральная машина

Если взглянуть на две стиральные машины со стороны – с верхней и горизонтальной загрузкой – появляется ощущение, что мы смотрим на два абсолютно разных устройства. Они настолько отличаются внешне, что кажется и предназначение у них разное. На самом деле, обе стиральные машины выполняют одну процедуру – они стирают. Но зачем изощряться и производить настолько разные стиральные машины?

Крайне интересный вопрос, ведь производитель под одним брендом может собирать стиральные машины двух типов. У обоих вариантов есть свои преимущества и дать однозначный ответ относительно того, что лучше, не получится.

Подход к выбору бытовой стиральной машины индивидуален, поэтому каждый самостоятельно определяет чьи преимущества окажутся решающими.

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Как отличаются размеры?

В большинстве отечественных квартир места для установки машинки не много. Поэтому размеры корпуса стиральной машины становятся одним из основных параметров, на который покупатель обращает внимание.

Размер можно выбрать только при фронтальной загрузке, от этого будет зависеть максимально допустимая загрузка барабана. Самая компактная загрузка стартует от 4 килограмм, в средних размерах – 6-7 килограмм, большие полногабаритные стиральные агрегаты могут вместить 8-10 килограмм, иногда больше.

Высота и ширина фронтальной стиральной машины всегда одинакова – 85 см и 60 см соответственно, а глубина бывает разная. Наиболее распространённый вариант сегодня – 42-45 см. Это позволяет загрузить в барабан от 6 до 8 килограмм. Но имейте ввиду, что дверца, расположенная с фронтальной стороны корпуса, требует дополнительного пространства.

При вертикальной загрузке стандартные размеры – 40х85х60 см – ширина, высота, глубина. Они не широкие, а значит больше подойдут, если место установки ограничено.

Стандартные размеры ограничивают максимальный предел загрузки в барабан. Очень редко или даже никогда не встречается такой тип на 10 килограмм загрузки или больше.

Удобство загрузки вещей в барабан

Оба вида принципиально отличаются методом загрузки белья. Так произошло название – фронтальная и вертикальная. Но, кроме метода загрузки есть ещё несколько нюансов, которые также следует иметь ввиду перед тем, как сделать выбор окончательно.

Чтобы получить доступ к барабану с фронтальной стороны, необходимо открыть дверцу люка и можно загружать вещи. Диаметр люка достаточный, чтобы без лишних трудозатрат загрузить внутрь габаритные вещи, например, верхнюю одежду, одеяло или плед. Дверца обычно открывается на 90° в бюджетных моделях, в более дорогих предусмотрена система удобнее – она позволяет открываться дверце на 120°-180°.

Чтобы открыть барабан стиральной машины с верхней загрузкой, необходимо потрудиться немного больше. Так, нужно открыть верхнюю крышку, а после небольшую дверцу в самом барабане, которая закрывается механическим замком.

Помните, барабан после остановки не всегда становится дверцей в нужном положении и необходимо вращать его руками, пока не найдётся заветная дверца. Но есть отдельные модели, которые обладают технологией парковки барабана. Они автоматически разместят дверцу в нужном положении после завершения цикла стирки. Как правило, это модели премиум-класса.

Размер отверстия, через которое загружается бельё в стиральную машину, значительно меньший, чем у фронтальной. Поэтому, если нужно загрузить в барабан вертикалки одеяло или плед, придётся немного потрудиться.

Удобство и комфорт эксплуатации

Ввиду существенной разницы в конструкции и исполнениях корпуса двух вариантов, сильно отличается и процедура их использования. Нельзя говорить, что одно удобнее другого, не разобравшись. Обе обладают определёнными особенностями, которые подходят в разных условиях быта.

Первое, на что обращаем внимание во фронтальной стиральной машине, является столешница. Её можно использовать, как полочку или столик, но располагать вещи можно до начала стирки. Даже минимальные вибрации стиральной машины однажды отправят всё содержимое на пол.

Поверхность сверху фронтальной машинки позволяет установить над ней полочку или встроить под столешницу. Так обычно делают, устанавливая стиральную машину на кухне.

Но стоит помнить, фронтальная конструкция подразумевает, что при загрузке или выгрузке белья необходимо наклоняться. Это не всегда комфортно для пожилого человека.

Не сложно понять, что, загружая бельё сверху, наклоняться не нужно, ведь всё находится на уровне нашего роста. Но вертикалку не удастся встроить под столешницу или установить над ней полку, ведь её крышке необходимо пространство сверху для открывания.

Интересной особенностью вертикальной загрузки является возможность остановить стирку, чтобы добавить дополнительные вещи, которые, например, забыли забросить в барабан изначально. При фронтальной загрузке такой возможности нет или она ограничена по температуре воды внутри и её уровню в барабане.

Какая стиральная машина надёжнее?

Хорошая стиральная машина не только красивая, удобная и функциональная, но и надёжная. Это бытовой прибор, призванный служить около десятилетия или дольше. Но если вертикальная и фронтальная стиральная машины так отличаются внешне, возможно и показатели надёжности у них разные?

Бытует мнение, что стиральная машина с вертикальной загрузкой существенно надёжнее, чем с фронтальной, а срок эксплуатации вертикалки больший. Объясняется такое предположение просто – барабан вертикальной стиральной машины крепится сразу с двух сторон, с каждой стороны свой подшипник. Машинка с фронтальной загрузкой крепится в одном месте – сзади.

Отчасти всё правильно, но, как показывает многолетняя практика, на долговечность службы и надёжность такие отличия в конструкции никак не влияют. Более того, количество подшипников в вертикальной и горизонтальной стиральных машинах одинаково.

При равных условиях срок эксплуатации и надёжность обоих типов машин практически не отличаются, но технологии, применяемые различными производителями, делают более предпочтительными именно фронтальные модели.

Например, технология прямого привода, в большей степени применяемая в стиральных машинах LG, более массово распространена во фронтальных стиральных машинах. Инверторные технологии, которые по праву признаны более долговечными и надёжными, также существенно чаще встречаются в стиральных машинах с фронтальной загрузкой, чем с вертикальной.

Как стиральные машины отличаются внешне?

Мы выяснили, что стиральные машины с вертикальной и горизонтальной загрузкой отличаются физическими размерами, а значит их можно легко отличить визуально. Но это далеко не полные отличия в дизайне двух типов устройств, которые нужно иметь ввиду.

Стиральные машины с вертикальной загрузкой, на самом деле, не обладают широким ассортиментом различных дизайнерских решений. Как они одинаковы в своих размерах, также они одинаковы и в дизайне. Практически все такие стиралки белые. Немного может отличаться оттенок – молочный или чисто белый. Лёгкие отличия появляются из-за отличающейся у разных производителей ручки на дверце и из-за разной панели управления.

Со стиральной машиной с фронтальной загрузкой всё гораздо разнообразнее. Такую машину можно выбрать в разных цветах – белый, серый, чёрный, красный, металлик и прочих. Форма дверцы не отличается, она всегда круглая, но её дизайн может быть разным. Она бывает пластиковой, металлической или выполнена из полупрозрачного пластика, который имитирует стекло.

Само окошко в дверце всегда стеклянное, иногда закрывается специальной декоративной панелью. В этом критерии горизонтальная стиральная машина будет обладать неоспоримым преимуществом в том случае, если вы подбираете её специально под дизайн ванной комнаты или кухни.

Как отличается цена?

Покупая любую бытовую технику, мы обладаем определённым бюджетом, в который необходимо вложиться. Не исключением становится и стиральная машина, поэтому вопрос стоимости двух типов стиральных машин, а вернее вопрос разницы между ними, крайне важен.

Прежде чем перейти к сравнению, стоит отметить факт, что структура украинского рынка стиральных машин сильно склоняется к фронтальному типу. Их покупают чаще, разнообразие производителей и брендов на полках магазинов также обладает колоссальным преимуществом, сравнимо с вертикальными аналогами. Может создаться впечатление, что вертикальные стиральные машины чаще выбирают вынуждено, например, из-за ограничений в месте установки и реже по каким-то соображениям её преимуществ.

Когда смотрим на ценник, видим, что фронтальная стиральная машина стоит существенно дешевле, чем вертикальная. Но это впечатление создаётся лишь при поверхностном осмотре. Давайте проведём анализ чуть-чуть детальнее и разделим все модели на три группы – бюджетные, средняя стоимость и премиум.

Теперь всё очевидно! Если мы сравниваем бюджетные стиральные машины двух типов, то, действительно, недорогие фронтальные стиралки существенно дешевле недорогих вертикалок. В среднем сегменте стоимости, ценник приблизительно выравнивается у обоих типов.

Но если рассматривать премиальный сегмент, то сверхдорогие вертикальные стиральные машины в магазинах практически не встречаются, тогда как стоимость премиальной машины с фронтальной загрузкой может уходить до заоблачных высот.

Подведём итог

Мы задались достаточно непростым вопросом, какая стиральная машина лучше – с фронтальной или вертикальной загрузкой? Однозначный ответ на этот вопрос отсутствует, так как он крайне индивидуален. Но вот выделить основные плюсы и минусы двух типов можно. Исходя из этих преимуществ и недостатков каждый для себя сможет принять взвешенное решение относительно более подходящего типа устройства.

Стиральная машина с фронтальной загрузкой.

Преимущества:

· Можно выбрать разные размеры;

· Есть большая загрузка 10 кг и больше;

· Можно устанавливать под полочку;

· Разнообразие дизайнов;

· Можно встроить под столешницу.

Недостатки:

· Нужно наклоняться при загрузке белья;

· Занимает больше площади в помещении.

Стиральная машина с вертикальной загрузкой.

Преимущества:

· Компактная;

· Не нужно наклоняться при загрузке белья;

· Дозагрузка после начала стирки.

Недостатки:

· Нельзя устанавливать под полочку или встраивать в мебель;

· Небольшое окно для загрузки вещей;

· Все выполнены в одном дизайне.

Информация предоставлена порталом по ремонту стиральных машин “Гайка”