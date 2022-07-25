Что лучше отдельная сушильная машина или стирально-сушильная машина? Разбираемся вместе

Напольные сушилки для белья постепенно уходят прошлое. На их место уверенными шагами приходят технологичные стирально-сушильные и сушильные машины, которые в разы лучше справляются со своими задачами. А на каком ее типе стоит сделать свой выбор именно в вашем случае без прикрас расписываем в нашей статье.

Плюсы стирально-сушильных машин

Стиральные машины с функцией сушки хороши в первую очередь тем, что занимают собой ровно столько места, сколько и обычная стиральная машина. Глубина машины может составлять всего от 40 см. Никаких тонкостей в ее установки нет — требуется только свободная розетка, подключение к подаче и выводу воды. Также существуют встраиваемые модели для размещения в кухонном гарнитуре.Еще одним существенным преимуществом стирально-сушильной машины является тот факт, что она способна за один цикл сразу постирать и высушить белье. В случае с отдельной стиральной и сушильной машиной потребуется дождаться завершения стирки и после этого переложить все белье из одного бытового прибора в другой.

Плюсы отдельностоящей сушильной машины

Какими бы достойными ни были стирально-сушильные машины последних годов выпуска, они не в состоянии так же качественно справляться с процессом сушки, как это делает отдельная сушилка, ведь в последнем случае это совсем другой уровень. Выражается это главным образом наличием в конструкции сушильной машины системы из двух фильтров — мелкого и крупного. Они собирают в себя всю пыль, ворс, волосы и другие нелицеприятные элементы. Благодаря этому в доме становится чище и легче дышать, что будет особенно кстати, если в семье есть аллергики или дети.Чтобы высушить любую вещь требуется сильно больше свободного места в барабане, чем при ее стирке. По этой причине, если какая-либо стирально-сушильная машина способна за один цикл постирать до 8 кг белья, то высушить она сможет, как правило не больше 5 кг. В сушильной же машине объем внутреннего барабана двукратно больше. Это ей позволяет размещать в себе приличное число одежды. Уже существуют модели, способные высушить за раз 9 кг и даже 11 кг белья.Большинство современных сушильных машин оборудованы барабаном с реверсивным движением, что позволяет ему вращаться в обе стороны. Благодаря этому процесс сушки проходит более деликатно и тщательно, а количество возможных складок на белье сильно сокращается.В отдельностоящих сушильных машинах есть большое число узконаправленных режимов сушки. Ими могут быть программы для полотенец, джинсов, рубашек или детских вещей. Более того, сушильные машины способны высушить куртку, при этом не сбив внутренний пух в большие комки. Также, если сушилка относится к высокому ценовому сегменту, то в ее комплекте наверняка есть специальная полочка для сушки вещей в статичном положении, требующие к себе максимально щепетильное отношение. Ими могут быть шерстяные кофты, спортивные кроссовки или шапку.Еще одной положительной стороной отдельной сушилки является возможность стирать и сушить белье в двух машинах одновременно. Таким образом, за относительно короткое время можно привести в порядок внушительное количество вещей.

К каким моделям стоит присмотреться

Среди стирально-сушильных машин, которые мы лично протестировали можем посоветовать HAIER HWD80-BP14959A. Данная модель отличается лаконичным и продуманным дизайном, благодаря которому ей будет легко вписаться в любой интерьер. Объем барабана составляет 51.5 литра, внутри него есть встроенная подсветка, что упрощает процесс погрузки и выгрузки былья. Глубина стандартная — 45 см.За один цикл HAIER HWD80-BP14959A способна постирать до 8 кг и высушить до 5 кг хлопковых вещей, что достаточно для использования в семье, состоящей из 3 человек. Скорость отжима составляет до 1400 об/мин. Всего предусмотрено 12 программ. Высушить вещи данная модель способна до трех различных состояний: «Под утюг» для последующей глажки, «Экстрасухая», чтобы сразу надеть готовую вещь и «В шкаф». Также из интересного в машине имеется фирменный режим i-Refresh. Он способен за короткий промежуток времени освежить вещи паром и удалить с них складки и посторонние запахи.Мотор в данной стирально-сушильной машине инверторный. По этой причине она тихо работает, потребляет мало электроэнергии и долговечна в эксплуатации.

Из отдельностоящих сушильных машин у тех же HAIER стоит обратить внимание на модель HD90-A2979. Она выполнена в том же гармоничном и минималистичном стиле, что и машина, о которой мы говорили выше. Внутренний барабан состоит из маленьких выпуклых подушечек Pillow, они делают процесс сушки более деликатной. Сам барабан имеет объем 112 литров. За раз он можем осилить до 9 кг белья.Всего предусмотрено 12 различных программ работы: синтетика, смешанные ткани, шерсть, деликатная сушка, хлопок эко, детская одежда, сушка по времени, объемные вещи, полотенца, пуховое одеяло, рубашки, подогрев одежды, быстрая 30 мин и спортивная. В комплекте имеется полка для сушки шерстяных вещей, обуви или детских вещей в статичном положении.Также из полезного стоит отметить наличие антиаллергенной опции. Во время ее работы в течение 60 минут внутри барабана держится температура 60℃, что позволяет уничтожить всех клещей и 99% бактерий, в том числе COVID-19 на тканях вещей. Класс энергопотребления машины составляет A++.

Заключение

Коротко, говоря если в вашей квартире недостаточно свободного места или его впритык, то смело делайте выбор в пользу стирально-сушильной машины. Она вас точно не огорчит, будет достойно стирать и сушить белье, а также позволит раз и навсегда забыть о существовании напольных сушилок.Если же у вас в ванной комнате все-таки есть свободное пространство для установки сушильной машины и имеются свободные средства для ее приобретения, то примите наши поздравления теперь вы обладатель бескомпромиссного устройства, которое способно идеально высушивать вещи и очищать ее от пыли.