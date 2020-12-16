Топ 5 практичных подарков близким на Новый Год. Jabra Elite 85t

Конец 2020 года — это тот момент, когда в кругу родных можно наконец выдохнуть и забыть о всех проблемах, с которыми пришлось столкнуться. Ну а чтобы ваш презент для близких запомнился надолго, мы составили подборку из 5 исключительно полезных подарков.

Беспородные наушники Jabra Elite 85t

Jabra Elite 85t — это полностью беспроводные наушники с активным шумоподавлением. В них применены 12-миллиметровые динамики, позволяющие на максимум раскрыть музыкальную сцену в большинстве композиций.Другой их сильнейшей стороной является продуманный эргономичный дизайн, благодаря которому они идеально сидят в ушах. Так что если тот, кому вы решили сделать подарок уже давно не может подобрать под себя подходящие наушники, то этот вариант станет одним из самых удачных. Со включенным шумоподавлением наушники способны проработать до 5,5 часов и плюс еще до 25 часов от кейса. Для 85t можно скачать приложение Jabra Sound+, позволяющее под себя настроить эквалайзер и выставить нужную степень шумоподавления.

Внешний HDD Seagate One Touch 2 ТБ

Внешний накопитель относится к тем категориям устройств, который необходим практически каждому, но его покупка вечно откладывается в долгий ящик. Seagate One Touch представляет собой надежный жесткий диск, выполненный в компактном корпусе. Всего существует пять вариантов модели с объемом памяти на 1 Тбайт, 2 Тбайт, 4 Тбайт или 5 Тбайт. Вне зависимости от того какой вариант из них вы приобретете, на него будет действовать единая гарантия на 2 года.Его можно использовать как для хранения данных, так и резерва всей системы. Скорость записи составляет до 150 Мбайт/сек, а скорость чтения до 140 Мбайт/сек. Модель доступна в трех цветах: серебряный, черный и голубой.

Компактный шуруповерт BOSCH IXO 6

BOSCH IXO 6 — компактный и легкий аккумуляторный шуруповерт. Благодаря крутящему моменту в 4.5 Нм и набору из 10 бит в комплекте, он способен справиться с большинством бытовых задач. Степень выставленной мощности регулируется в зависимости от силы нажатия на курок, а рукоятка с мягкой накладкой обеспечивает комфортный хват.Опционально к нему можно докупить разные насадки: угловая – для работы в труднодоступных местах, эксцентрика – для завинчивания шурупов у края поверхности. Тем, кто захочет разрезать картон или ткань, поможет насадка-резак. Доступны и такие нестандартные насадки, как: штопор для открытия бутылок, мельница для специй, насадка для розжига углей и многие другие. Время автономной работы можно отслеживать с помощью индикатора с тремя светодиодами, заряд происходит через разъем Micro-USB и держится около трёх часов.

МФУ принтер HP DeskJet Plus Ink Advantage 6475

Во время «удаленки» потребность в домашней печати увеличилась в разы, особенно если в семье есть дети школьного возраста. HP DeskJet Plus Ink Advantage 6475 – это эргономичный МФУ со стильным дизайном, который впишется в любой интерьер и не займет много места. В модели используются картриджи нового формата, которые остаются яркими, даже когда запас краски подходит к концу.Наличие двухдиапазонного адаптера Wi-Fi и технологии Bluetooth 5.0 позволяет запускать печать за считанные секунды из любой точки квартиры, а через мобильное приложение HP Smart можно это сделать даже находясь в другой стране. В дополнение, на бесплатной онлайн-платформе « Печатайте и играйте » родители могут скачать и распечатать яркие развивающие материалы для детей разного возраста.

Умный чайник Mi Smart Kettle Pro