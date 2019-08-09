Что включает в себя абонентское обслуживание компьютеров?

Современный бизнес стремится на увеличение прибыли и сокращение издержек. Достичь этого можно путем концентрации всех сотрудников на профильной для компании деятельности. Для большинства отечественных компаний обслуживание компьютеров не является профильным видом деятельности, тем не менее, они вынуждены содержать штат собственных программистов и системных администраторов. Если в государственных учреждениях это привычное дело, так как в них стоит задача отрабатывания полученных денег, а не экономии, то в коммерческих организациях - это расточительность. В современных реалиях все переходят на абонентское обслуживание компьютеров. Что это такое?

Абонентское обслуживание компьютеров - это полная передача функции администрирования, поддержания работоспособности компьютеров, сети, серверов сторонней организации. При этом заключается договор с учетом количества передаваемых компьютеров, серверов, типа сети и планируемого уровня поддержки. В столичной компании ООО "Сервис и Сети" обслуживание двадцати компьютеров и одного сервера по рабочим дням обойдется в 20 тысяч рублей в месяц. Если поддержка необходима в режиме 24/7, тогда стоимость обслуживания возрастает до 34 тысяч рублей в месяц. Тем самым даже круглосуточный режим работы оказывается ниже, чем среднестатистическая заработная плата системного администратора.

Как правило, при абонентском обслуживании компьютеров большинство проблем решается удаленно. Осуществляются периодические профилактические выезды, аварийные выезды по мере необходимости, но, как правило, все решается либо по телефону на уровне консультирования, либо удаленно - через удаленный рабочий стол, что позволяют делать современные операционные системы. При этом вы можете заранее согласовать план развития компьютерной сети организации и не тратить на это время в процессе будничной работы. Вся ответственность за наличие лицензии на установленное программное обеспечение также ложиться на организацию взявшее ваши компьютеры на абонентское обслуживание