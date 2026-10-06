SberDevices и «Союзмультфильм» покажут детские рисунки на заставках телевизоров Сбер

SberDevices и «Союзмультфильм» запустили творческую акцию по мотивам мультсериала «Крошки». Рисунки победителей анимируют с помощью нейросетей и покажут в качестве заставок на телевизорах и медиацентрах Сбер.

Акция продлится с 5 по 18 октября. Участникам нужно нарисовать одного из героев «Крошек» — Кешу, Винни, Марту, Зайку, Волчонка, Лёву или Мотю — в любой технике, а затем сфотографировать или отсканировать работу и отправить ее через бота в Telegram или MAX. Обязательное условие — подписка на каналы обеих компаний на выбранной платформе.

Среди участников случайным образом выберут 10 победителей. Они получат умную колонку SberBoom Mini 2 и подарочный бокс от «Союзмультфильма». Их рисунки оживят с помощью ГигаЧата и Kandinsky: для каждой работы создадут анимацию длительностью от трех до пяти секунд. В течение месяца ролики будут показываться на более чем 3 млн устройств Сбер с указанием имени и города автора.

Итоги объявят 19 октября в каналах компаний. Премьера «Крошек», где герои классических мультфильмов студии предстают малышами, состоялась 2 сентября, проект приурочен к 90-летию «Союзмультфильма».

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