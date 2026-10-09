Bambu Lab откроет в Москве шоурум 3D-принтеров…

Компания 3D-Outlet, официальный дилер Bambu Lab в России, 10 октября откроет в Москве шоурум 3D-принтеров. В нем будет представлена вся линейка производителя — от домашней A-серии до H-серии для бизнеса.

Помимо принтеров, посетители смогут выбрать филамент из PLA, PETG, ABS и TPU и посмотреть демо-зоны с примерами применения 3D-печати в детской комнате, гостиной и автомастерской. Для презентаций и мастер-классов предусмотрено отдельное помещение.

На открытии в компании привели данные о рынке. По оценке 3D-Outlet, в 2025 году российский рынок аддитивных технологий вырос на 21,2%, до 22,3 млрд рублей, а к 2030 году может достичь 58 млрд. В мире растут продажи принтеров дешевле 2500 долларов, тогда как спрос на профессиональные модели снижается.

Сама 3D-Outlet, по ее данным, в январе–августе 2026 года продала более 27 000 принтеров Bambu Lab — в 7,5 раза больше, чем годом ранее. Около 76% продаж приходится на частных покупателей. В ближайшее время компания также начнет продажи лазерного гравера Bambu Lab R1.

Шоурум откроется 10 октября в 14:00 по адресу: 1-я Тверская-Ямская улица, 36с1. Часы работы — с 9:00 до 21:00.