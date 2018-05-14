Chuwi выпускает новый mini-PC GBox

Помимо HiGame, Chuwi работает над производством мини-ПК, который получит название GBox, и он будет выпущен через розничные каналы напрямую.В Gbox используется термо-проводящий алюминиевый сплав для гарантии непрерывного эффективного охлаждения во всех направлениях. Энергосбережение Gbox остается эффективным и стабильным даже после длительного периода работы. После бесперебойной 4-часовой работы внутренняя температура остается на уровне 34 ℃

Он оснащен новейшим процессором Intel Gemini Lake который оснащен 4 ядрами/ 4 потоками, а также имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ ROM, с возможностью расширения до 2 ТБ.Intel 9th HD Graphics успешно декодирует 4K UHD, что позволяет наслаждаться ультра-четким видео в реальном времени в нескольких форматах. Онлайновые потоковые видео удобны и поддерживают в 10-битных форматах VP9 и HEVC. Компактный внешний вид. Потребляемая мощность и низкое энергопотребление, расширяемая память, возможность супер быстрого декодирования. Мгновенное преобразование в HTPC.

Возможность подключения двух мониторов через разъемы HDMI2.0 и VGA и значительно повышает эффективность работы. Благодаря более быстрой скорости работы слотов Type-C, 2 * USB 3.0, 2 * USB 2.0 могут быть удовлетворены все ваши повседневные потребности и предоставить больше возможностей работы с периферийными устройствами.Он имеет компактный дизайн, вы можете перевезти его на работу, присоединиться к конференции или просто сидеть дома на диване, насладиться мультимедийным сервисом и т. Д. Он работает на операционной системе Windows 10, но также поддерживает Linux.

GBox готов работать в режиме энергосбережения сразу после распаковки. Он сочетает в себе энерго-эффективные компоненты, которые тесно взаимодействуют с операционной системой для обеспечения общего энергопотребления ниже 10 Вт.Двухдиапазонный Wi-Fi 2.4G / 5G, работающий на новом стандарте LEEE802.11ac, обеспечивает мгновенный доступ к сети. Кроме того, гигабитный Ethernet RJ45 может передавать данные со скоростью более тысячи миллионов бит в секунду.