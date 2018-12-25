Цифровой ингалятор со встроенными датчиками

В наши дни большая часть нашего медицинского оборудования начинает становиться намного умнее и полнее по своим функциональным возможностям. ProAir Digihaler - это цифровой ингалятор, который был создан Teva Pharmaceutical Industries. Он оснащен встроенными датчиками, которые отвечают за измерение показателя силы вдоха человека.

Новое устройство способно отправлять данные об использовании на смартфон посредством специального мобильного приложения. Визуально оценивая информацию, пользователи смогут определить, каковы тенденции в выздоровлении. Результаты могут быть отправлены и лечащему врачу для корректировки схемы лечения. По словам руководителя проекта, люди в основном неправильно используют свои ингаляторы, применяя их сильно часто. Подобный инструмент поможет медикам видеть, насколько корректно осуществляются пациентом все действия, а в случае обнаружения проблем они смогут подсказать, как их решить.

ProAir Digihaler появится в продаже в 2019 году в рамках программ «Ранний опыт», а в 2020 году ожидается его масштабный запуск.