Cisco представила новый сетевой чип

Американская компания Cisco выпустила чип под названием Silicon One (ASIC). Этот чип способен обрабатывать сетевой трафик до 10,8 Тбит/с без потери программируемости, буферизации, энергоэффективности, масштабирования или функциональной гибкости. Чип можно использовать для самых разных приложений, это потоковое видео в 16K, AI или квантовые компьютеры.

Cisco Silicon One станет основой для будущего портфеля маршрутизации. Silicon One - это первый в отрасли сетевой чип, разработанный для поставщиков услуг и веб-рынков. Он был разработан как для стационарных, так и для модульных платформ.