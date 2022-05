Codemasters совместно с Criterion работают над следующей частью Need for Speed

В прошлом году студия Codemasters была приобретена издателем Electronic Arts за 1,2 миллиарда долларов. Студия создала игры DiRT 5 и Onrush, а также отвечала за разработку Driveclub и Motorstorm, но была закрыта Sony в 2016 году. В свою очередь, Criterion Games является частью EA с 2004 года. Студия известна играми Burnout и в период с 2010 по 2013 год выпустила три игры Need for Speed: Hot Pursuit, Most Wanted и Rivals.

Codemasters Cheshire будут работать с Criterion Games над будущими играми Need for Speed. Конкретные подробности о новых играх серии гонок не разглашаются. Офис разработчиков в Бирмингеме продолжит работу над серией Formula 1.