Разработка Fallout 5 уже идёт, но ждать придётся долго

После феноменального успеха сериала Fallout на телевидении, фанаты начали массово требовать новые игры во вселенной любимой постапокалиптической франшизы. Однако быстро реализовать это оказалось непросто — Bethesda Game Studios только-только начала полноценную работу над давно ожидаемой The Elder Scrolls VI, и лишь после релиза этого крупного проекта можно будет заниматься чем-то ещё. Кроме того, Тодд Говард заявил, что игры не будут делаться в спешке ради выпуска к условному второму сезону сериала. При этом достаточно известный инсайдер намекнул, что в разработке уже находятся несколько проектов по Fallout, включая «ту самую игру, которую все хотят». Однако, по его словам, полноценный Fallout 5 — дело очень далёкого будущего.

«Сейчас действительно делается несколько Fallout-проектов, включая, насколько мне известно, ту самую игру, которую вы все ждёте. Но она находится на такой ранней стадии, что говорить о каких-то сроках вообще рано». Что касается других проектов по франшизе, то, скорее всего, один из них — это ремастер Fallout 3, информация о котором всплыла во время судебного разбирательства между Microsoft и FTC. Другим проектом может быть ремастер Fallout: New Vegas, особенно с учётом того, что второй сезон сериала от Amazon Prime Video будет разворачиваться в Лас-Вегасе. Также ходят слухи, что Obsidian может получить шанс сделать полноценный сиквел New Vegas, но этим слухам уже более трёх лет, и сейчас студия очень занята собственными проектами, так что это маловероятно.