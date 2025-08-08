Battlefield 6 бьёт рекорды онлайна в режиме открытой беты

Battlefield 6 уже доступна игрокам в формате раннего доступа — открытого бета-теста желающих, который в сети уже прозвали «полуоткрытым». Почему «полуоткрытым»? Формально код доступа к игре можно было достать через определённые каналы в социальных сетях и без него попасть в игру сегодня и завтра нельзя. А вот с 9 по 10 августа, а затем и с 14 по 17 августа, тестирование откроется для всех желающих. Даже в таком запутанном формате сотни тысяч геймеров сделали всё возможное, чтобы попасть в Battlefield 6 как можно раньше. Уже в первый день беты число одновременно играющих в Steam превысило исторический максимум по одновременным игрокам у Battlefield 2042. Высокий онлайн ожидали ещё вчера, когда серверы начали быстро заполняться, но таких цифр мало кто прогнозировал.

По данным SteamDB, максимальный онлайн Battlefield 2042 за всё время в Steam составил 107376 игроков — и это случилось через два года после релиза, превысив стартовый показатель всего на две тысячи. А вот у Battlefield 6 бета уже успела достичь пика в 334549 одновременных игроков — на момент написания в неё в Steam играют 256690 человек. Это явно говорит о том, что сотни тысяч фанатов ждали новую часть, способную вернуть внимание к серии и вновь укрепить её позиции в жанре шутеров. Для EA это мощное начало — над проектом трудятся сразу четыре студии, чтобы дать игре максимум шансов на долгожданное «возвращение в строй», которое так нужно и франшизе, и самой компании после многих лет неудач.