Corsair MP400 твердотельный накопитель NVMe емкостью 8 ТБ

Corsair анонсировала твердотельный накопитель серии MP400 емкостью до 8 ТБ.

MP400 основан на PCIe x4 NVMe M.2 и использует технологию 3D QLC NAND, обеспечивающую высокую емкость и скорость передачи данных. Corsair MP400 будет доступен с емкостью 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ, а 8 ТБ версия появится в ближайшее время.

Ожидается, что накопители Corsair MP400 будут иметь скорость чтения 3400 Мб/с и скорость записи 3000 Мб/с. Производительность будет отличаться от емкости накопителя. MP400 предлагает ресурс перезаписи до 1600 ТБ.

Компания Corsair предлагает пятилетнюю гарантию на накопители MP400. Цена начинается от 163 долларов за 1 ТБ, версия на 8 ТБ будет стоить около 1,755 долларов.