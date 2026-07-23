Представлено сетевое хранилище Beelink ME Pro

Компания Beelink объявила о выпуске новой версии сетевого хранилища ME Pro, которая базируется на 4-ядерном чипе Intel Pentium Silver J5005 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и TDP 10 Вт. Новинка также характеризуется 8 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4, четырьмя отсеками, одним разъемом M.2 2280 с поддержкой PCIe Gen2 x1, одним, совместимым с SATA-накопителями, предустановленным твердотельным накопителем вместимостью 128 ГБ, операционной системой fnOS, разъемом USB-A (до 5 Гбит/с) спереди, двумя сетевыми портами 2,5GbE RJ45, интерфейсом HDMI, разъемом USB-C с поддержкой DisplayPort Alt Mode, еще двумя портами USB-A (5 Гбит/с и 480 Мбит/с), а также 3,5-мм аудиогнездом на задней панели. Цена сетевого хранилища составила эквивалент 265 долларов.

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