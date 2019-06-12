Corsair Vengeance 5189 выглядит шикарно

Довольно длительное время пользователи считали, что собрать компьютер самому, без помощи специалистов и прочих мастеров, гораздо дешевле, чем покупать уже готовое решение. И это действительно так, но разница не такая уж и большая. К примеру, за компьютер Corsair Vengeance 5189, который работает прямо из коробки и дает вам возможность играть сразу после покупки, установлен процессор Core i7-9700K, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080, 32 гигабайта оперативной памяти Corsair Vengeance RGB Pro DDR4-3000 и накопитель SSD M.2 NVMe на 960 гигабайт. Все вместе это стоит 2800 долларов — именно за эти деньги производитель продает свой компьютер. Если вы посмотрите на цены в магазинах, то поймете, что это не очень и дорого на самом деле.