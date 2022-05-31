Corsair представила безумно быструю оперативную память DDR5

Компания Corsair представила новые комплекты высокопроизводительной памяти DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 со скоростью до 6600 Мбит/сек. В настоящее время эти комплекты памяти DDR5 являются самой быстрой памятью, доступной для покупки по всему миру. Тайминги достигли скорости 32-39-39-76, плюс комплект DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 доступен в двух форматах дизайна по 16 ГБ. Новая высокочастотная память DOMINATOR PLATINUM RGB представлена ​​в вариантах DDR5-6000, DDR5-6200 и DDR5-6400. Память DOMINATOR PLATINUM RGB с частотой 6600 МГц теперь обеспечивает невероятную скорость на любых совместимых системах, использующих процессоры Intel Core 12-го поколения и наборы микросхем Intel Z690 для материнских плат, как это видно на ASUS ROG STRIX Z690-F и ROG MAXIMUS Z690 HERO. Быстрая синхронизация 32 CAS и узкие общие тайминги 32-39-39-76 позволяют DOMINATOR PLATINUM RGB повышать производительность DRAM для энтузиастов.

DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 содержит двенадцать ярких адресуемых светодиодов CAPELLIX по отдельности на каждый модуль, что обеспечивает более яркое RGB-подсветку при меньшем энергопотреблении по сравнению с традиционными RGB-светодиодами. Запатентованная технология охлаждения DHX гарантирует, что ваши модули смогут развивать максимальные скорости без лишнего перегрева даже на частотах, превышающих 6600 МГц. Пользователи могут приобрести комплект Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 6600 МГц на веб-сайте CORSAIR в строго ограниченном количестве. Возможно, в будущем они предложат больше, но сейчас количество комплектов строго ограничено.