Corsair представила светящиеся панели iCUE LC 100

Corsair является лучшим поставщиком компьютерных компонентов, позволяющих полностью переборщить с RGB-подсветкой — в качестве примеров можно рассмотреть гигантский 500-миллиметровый вентилятор корпуса и суперяркую настольную подсветку. Теперь компания предложила пользователям ещё один способ вставить светящуюся панель в их компьютер — хто это, скорее всего, больно ударит по их финансам. Панели акцентного освещения iCUE LC 100 представляют собой магнитные мини-треугольники, которые вы можете прикрепить к внутренней части корпуса вашего ПК, соединяя их в любой схеме, которая вам нравится. Вы даже можете создавать трехмерные фигуры, поэтому, если вы хотите установить светящиеся пирамиды внутри своего игрового ПК, никто не сможет вас остановить.

Подобные световые панели существуют в интернете, но ни одна из них не предназначена специально для внутренней отделки ПК. Панели iCUE LC 100 управляются с помощью контроллера Corsair Lighting Node Pro и программного обеспечения iCue, используемого для настройки других продуктов Corsair RGB. Один узел контроллера поддерживает до 18 источников света. Неплохой вариант, если вы хотите, чтобы внутри вашего ПК была подсветка, которая немного причудливее и страннее, чем световая полоса. Однако ваше новое путешествие по RGB не будет дешевым. Стартовый комплект поставляется с девятью панелями и узлом контроллера и продается по цене 129 долларов. Если вы хотите добавить больше света, это будет стоить вам 100 долларов за комплект расширения.