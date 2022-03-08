Corsair запускает пошаговый онлайн-конструктор ПК

CORSAIR, мировой лидер в области компонентов предназначенных для геймеров, создателей контента и сборщиков ПК, объявил сегодня о новом мощном инструменте, который поможет геймерам спроектировать свой следующий ПК или обновить его с учетом их потребностей: CORSAIR PC Builder. CORSAIR PC Builder, сочетающий в себе обширную базу данных о совместимости компонентов ПК с экспертными сведениями об оборудовании и советами по сборке, является бесценным ресурсом при исследовании и настройке новой сборки ПК.

CORSAIR PC Builder составляет контрольный список компонентов в соответствии с вашими игровыми потребностями на ПК, опираясь на базу данных, охватывающую полные спецификации тысяч продаваемых в настоящее время компонентов ПК. Пользователям нужно только указать выбранный ими процессор Intel или AMD, графическую карту и материнскую плату, и CORSAIR PC Builder предложит полный список отмеченных наградами компонентов CORSAIR, для которых гарантируется совместимость с желаемой системой. PC Builder также гарантирует, что все компоненты поместятся в выбранный вами корпус, будь то корпус CORSAIR или корпус стороннего производителя. Результатом стала тщательно подобранная корзина для покупок, наполненная именно тем, что вам нужно для создания оптимального ПК для запуска ваших любимых игр.

CORSAIR PC Builder — это гораздо больше, чем просто средство проверки совместимости деталей. Тратить слишком много в одном месте может быть расточительством, но нехватка в другом может затормозить всю вашу систему. Оптимизируя выбранные компоненты для вашей индивидуальной сборки, CORSAIR PC Builder гарантирует, что вы не перерасходуете память, которую ваш ЦП не может использовать, или не выберете блок питания, который не сможет поддерживать вашу систему во время интенсивных игр. Кроме того, этот инструмент предоставляет ценную информацию о процессе сборки ПК и полезную информацию о выбранных вами компонентах от экспертов CORSAIR DIY. Пользователи могут легко сравнивать похожие продукты, информацию о наличии и ценах прямо на сайте.