Creative представила камеру Live! Cam Sync 1080p V2

Сегодня компания Creative официально представила веб-камеру Live! Cam Sync 1080p V2, которая стоит относительно доступных денег и при этом предоставляет пользователю все необходимые возможности. На текущий момент на территории России купить камеру можно за 3990 рублей, что по сравнению с потенциальными конкурентами действительно доступно. При этом камера снимает в разрешении 1080р, чего обычно предостаточно для видеосвязи, стримов и даже съемки какого-либо контента. Так что есть вы большой фанат общения при помощи видео или просто хотите вести стримы, то обязательно присмотритесь к новинке — за свои деньги она предоставляет действительно множество сценариев использования. Да и компания уже давно доказала свой уровень качества.