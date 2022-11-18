Creative представила колонку MUVO Go

Сегодня компания Creative Technology, которую многие знают по качественным аудиоустройствам, официально представила свою новую портативную колонку Creative MUVO Go, которая обладает весьма внушительным набором преимуществ по сравнению с конкурентами. Например, стоит отметить, что у данной портативной колонки имеется внушительное время автономной работы в 18 часов — этого предостаточно, чтобы пользователь мог наслаждаться музыкой в путешествии, походе или просто дома без необходимости привязываться к розетке. При этом гаджет обладает защитой от влаги и пыли, что тоже позволяет с комфортом заниматься путешествиями, наслаждаться любимыми треками и не думать о том, что дождь или грязь испортят ваше устройство в дороге.

Но главное, что устройство оснащено внушительным излучателем, который способен выдавать до 20 Вт мощности (в пике до 40 Вт). Этого предостаточно для того, чтобы пользователь слушал музыку с комфортом на нужной ему громкости в больших помещениях или на открытом пространстве. Можно легко устраивать дискотеки и тусовки в лесу или на природе, радовать соседей качественной музыкой и не только. При этом устройство поставляется в трёх цветах корпуса, так что каждый может выбрать себе что-то по вкусу, есть подключение по Bluetooth 5.3 и стоимость на весьма приятном уровне. Для пользователей, которые давно мечтали о портативной электронике, это просто шикарное предложение на самом деле, особенно для фанатов путешествий.