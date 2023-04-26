Cubot KingKong Power получил АКБ на 10600 мАч

Компания Cubot пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Cubot KingKong Power, одной из особенностей которой стал фонарик с двумя светодиодами яркостью 5000 лм.

Новинку также оснастили защитой от пыли, влаги и падений, восьмиядерной платформой MediaTek, 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, аккумулятором ёмкостью 10600 мАч (автономность до 1250 часов в режиме ожидания), 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, тройной тыльной камерой с главным модулем разрешением 48 Мп и 20-Мп камерой ночного видения, селфи-камерой на 16 Мп, модулем NFC и предустановленной ОС Android 13. Цена и дата начала продаж смартфона будут объявлены позже.