Cuphead выйдет на PlayStation 4

Cuphead от команды Studio MDHR в ближайшее время должен выйти на консоли PlayStation 4. Мультяшную аркаду обнаружили в PlayStation Store.

Игра Cuphead несколько лет создавалась при поддержке корпорации Microsoft и дебютировал на Xbox One и ПК. Ранее разработчики подчеркивали, что игра будет постоянным консольным эксклюзивом Microsoft.

В данный момент Cuphead доступна на PC, Xbox One, Nintendo Switch и автомобилях Tesla.

Cuphead — компьютерная игра в жанре run and gun и платформера, разработанная и изданная канадской командой разработчиков StudioMDHR Entertainment. Анонс игры состоялся в 2013 году, а выход для персональных компьютеров и Xbox One состоялся 29 сентября 2017 года.