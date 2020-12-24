Cyberpunk 2077 Hotfix 1.06 улучшает стабильность игры на консолях

Разработчики игры Cyberpunk 2077 CD Projekt RED выпустила очередное обновление Hotfix 1.06. Патч доступен для версии PC и консолей. Hotfix 1.06 исправляет ошибки в миссиях и улучшает стабильность игры на консолях. Размер обновления для PlayStation 5 составляет около 17 Гб.

Hotfix 1.06 устраняет баг с NPC Дуд-Думом, он мог пропасть при входе в клуб в миссии "Новый поворот". На консолях улучшено управление памятью, это должно предотвратить вылеты из игры. PC-версия также получила исправления. Разработчики убрали ограничение на размер файла сохранения в 8 Мб. Повреждённые файлы сохранения это не исправит, поэтому для игры надо загрузить более раннее сохранение.