Cyberpunk 2077 Hotfix 1.06 улучшает стабильность игры на консолях

Hotfix 1.06 устраняет баг с NPC Дуд-Думом, он мог пропасть при входе в клуб в миссии "Новый поворот". На консолях улучшено управление памятью, это должно предотвратить вылеты из игры. PC-версия также получила исправления. Разработчики убрали ограничение на размер файла сохранения в 8 Мб. Повреждённые файлы сохранения это не исправит, поэтому для игры надо загрузить более раннее сохранение.
Разработчики игры Cyberpunk 2077 CD Projekt RED выпустила очередное обновление Hotfix 1.06. Патч доступен для версии PC и консолей. Hotfix 1.06 исправляет ошибки в миссиях и улучшает стабильность игры на консолях. Размер обновления для PlayStation 5 составляет около 17 Гб.