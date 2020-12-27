Cyberpunk 2077 Maker CD Projekt предъявлен иск из-за неудачного запуска

CD Projekt не раскрыла, что Cyberpunk 2077 практически не воспроизводится на Xbox или PlayStation текущего поколения согласно жалобе.

CD Projekt SA, польский издатель видеоигр Cyberpunk 2077, подал в суд на инвестора, который утверждает, что компания ввела его в заблуждение относительно потенциала страдающей ошибками игры, неудачный выпуск которой в этом месяце привел к падению акций.

CD Projekt не раскрыла, что Cyberpunk 2077 практически не воспроизводился на системах Xbox или PlayStation текущего поколения из-за огромного количества ошибок, говорится в жалобе. В результате компания Sony удалила Cyberpunk 2077 из магазина PlayStation. Также компания Microsoft и Sony, были вынуждены предложить полный возврат средств владельцам за игру, согласно жалобе.
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