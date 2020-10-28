Cyberpunk 2077 перенесли из-за PS5 и Xbox Series X

Многие пользователи с нетерпением ждали релиза самой ожидаемой игры этого года — Cyberpunk 2077. К сожалению, разработчики буквально за две недели до релиза перенесли проект еще на три недели — теперь игра выходит в декабре. И, что самое удивительное, авторы проекта назвали причиной переноса трудности с работой с консолями нового поколения. По их словам, создавать игру для нескольких платформ одновременно крайне тяжело, особенно если речь идет о Xbox Series X и PS5. Возможно, просто разработчикам нужно придумать какие-то важные элементы в плане графики и освещения, ведь на консолях нового поколения есть трассировка лучей, но мы об этом можем только догадываться. Ожидаем новостей по этому поводу, но релиз точно будет в декабре.