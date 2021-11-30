Cyberpunk 2077 получит крупный патч и новую версию игры в начале 2022 года

В октябре CD Projekt RED отложила выпуск Cyberpunk 2077 для PS5 и Xbox Series X-S до первого квартала 2022 года. Примерно через неделю после этого разработчик перенес все обновления, улучшения и бесплатные DLC для Cyberpunk 2077 на 2022 год. Сегодня издатель несколько сузил это окно, заявив в своем последнем финансовом отчете, что следующее крупное обновление для Cyberpunk 2077 выйдет где-то в первые три месяца 2022 года, одновременно с выпуском версии следующего поколения. «Мы усиленно работаем над версией Cyberpunk 2077 следующего поколения, выпуск которой запланирован на первый квартал 2022 года, наряду с еще одним крупным обновлением для всех платформ», — говорится в заявлении президента и CD Projekt RED Адама Кичински. «Также продолжается работа над версией следующего поколения Ведьмака 3 и расширением для Cyberpunk 2077».

Интересно, что, несмотря на широко известные проблемы Cyberpunk 2077 и медленные темпы решения этих багов, Кичиньски сказал, что квартальная выручка CD Projekt RED выросла почти на 40% в годовом исчислении, достигнув 144 миллионов злотых (34,7 миллиона долларов). Однако годовая прибыль за тот же период была ниже, в основном из-за «расходов, связанных с обновлением Cyberpunk 2077 и исследовательской работой над новыми проектами». Более того, несмотря на довольно плохие оценки и прочие проблемы на релизе, Cyberpunk 2077 уже стала самым крупным хитом продаж: только в 2020 году было продано более 13,7 миллиона копий игры.