DIGMA представила две модели домашних роутеров

Бренд DIGMA представляет новую линейку Wi-Fi роутеров для дома, которая включает в себя пять устройств. Новинки отличаются поддержкой разных диапазонов частот и другими характеристиками. Более простые модели предназначены для работы с документами и интернет-серфинга, в то время как продвинутые модели подходят для просмотра кино и онлайн-игр на нескольких устройствах одновременно.Однодиапазонные роутеры Digma DWR-N301 и Digma DWR-N302 обеспечивают сигнал стандарта Wi-Fi4 на частоте 2,4 ГГц. Они имеют различное количество антенн для улучшения покрытия сети. Обе модели имеют быструю настройку и предоставляют скорость беспроводного соединения до 300 Мбит/с.

DWR-N301 и DWR-N302 поддерживают стандарты Wi-Fi 802.11 b/g/n и обеспечивают защиту передаваемых данных с помощью протоколов WPA/PSK, WPA2/PSK, WEP и WPS. Они также могут работать в различных режимах, таких как роутер, точка доступа и повторитель сигнала.Для более продвинутых пользователей представлены роутеры Digma DWR-AC1201 и DWR-AC1202, которые работают на двух частотах - 2,4 и 5 ГГц. Они имеют четыре антенны для улучшенного покрытия сети и обеспечивают скорость передачи данных до 1167 Мбит/с по Wi-Fi5.

DWR-AC1201 предназначен для пользователей со стандартными тарифами домашнего интернета, а DWR-AC1202 подходит для подключения к интернету по скоростным интернет-тарифам. Оба роутера поддерживают современные стандарты беспроводной связи и имеют различные функции, такие как QoS, VPN-клиент и родительский контроль.Самым мощным в линейке является роутер Digma DWR-AX1501, который поддерживает стандарт связи Wi-Fi 6. Устройство оснащено гигабитными портами и позволяет одновременно играть в ресурсоемкие онлайн-игры и смотреть прямые видеотрансляции без задержек. Роутер обеспечивает устойчивое соединение и возможность подключения большого количества устройств. Он также позволяет смотреть контент высокого разрешения в формате 4К.