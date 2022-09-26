DIGMA представила сразу три портативные колонки

Сегодня компания DIGMA, которую многие знают по различным цифровым устройствам и различной электронике, официально представила линейку новых портативных колонок — D-PS1520, D-PS1530 и D-PS1531. Стоит сразу отметить, что эти портативные колонки могут подключаться к источнику сигнала как посредством Bluetooth, так и через стандартный кабель 3,5-мм, что крайне удобно в определённых сценариях, плюс имеется функция FM-радио и возможность воспроизведения музыки с UBS-флешки. И, конечно, у всех устройств есть определённые преимущества, на которые стоит обратить своё внимание. Например, модель DIGMA D-PS1520, которая является младшим устройством и линейке, может похвастаться мощностью в 16 Вт — этого достаточно для занятий спортом в помещении или для прогулки на свежем воздухе.

У модели D-PS1530 габариты и вес гораздо более внушительные, но взамен устройство предоставляет аккумулятор ёмкостью в 3000 мАч, так что в конечном итоге пользователь получает внушительное время автономной работы в 15 часов. Это очень прилично, учитывая выходную мощность колонки в 50 Вт при поддержке стереозвука 2.0 и RGB-подсветки. У устройства D-PS1531 сумарная мощность составляет 40 Вт, ёмкость батареи тоже составляет 3000 мАч, а время автономной работы составляет 10 часов. Эти две колонки являются просто идеальным выбором для тех, кто хочет путешествовать, устраивать вечеринки на природе и не только. Да и стоимость у гаджетом достаточно адекватная, чтобы открыть для себя мир портативных колонок.
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