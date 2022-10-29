DJI Mavic 3 Classic получит 20-Мп камеру Hasselblad

Авторитетный информатор Роланд Квандт поделился качественными фотографиями и подробностями о дроне DJI Mavic 3 Classic, который станет немного «облегченной» версией стандартного Mavic 3. Отличаться новинка будет одной камерой вместо двух.

Дрон получит 20-Мп датчик оптического формата 4/3 дюйма с 24-мм объективом и обозначением культового бренда Hasselblad, возможностью записывать видео в разрешении 5,1К с 50 к/с, 4К со 120 к/с и Full HD с 200 к/с, массу 895 граммов, максимальным отдалением от пользователя до 8 км и подъемом на высоту до 6 км, а также автономностью в 46 минут полета с батареей 4S на 77 Втч. Официальный релиз дрона запланирован на 2 ноября. Ориентировочная цена составляет 1400 долларов, что на 500 долларов дешевле Mavic 3.

Представлен объектив Voigtlander Nokton 35 mm F/1.5…
Компания Cosina пополнила ассортимент объективов моделью Voigtlander Nokton 35 mm F/1.5, которая предназн…
Представлены кинообъективы Viltrox Cine S 23/33/ 56mm T1.5​ …
Компания Viltrox пополнила ассортимент кинообъективов моделями Cine S 23mm, 33mm, 56mm T1.5, которые пред…
Sigma 24mm F/1.4 DG DN Art оценен в 900 долларов…
Компания Sigma пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью Sigma 20mm F/1.4 DG DN Art, которая…
Объектив Voigtländer Nokton 40mm F/1.2 оценен в $800…
Компания Cosina пополнила ассортимент объективов моделью Voigtländer Nokton 40mm F/1.2, которая предназна…
Представлены недорогие кинообъективы Dulens APO Mini Prime V…
Компания Dulens пополнила ассортимент кинообъективов моделями APO Mini Prime Vintage с фокусными расстоян…
Камера Sony A7R V будет записывать видео в 8К 30к/с…
Бренд Doogee объявил, что недавно представленный защищенный смартфон Doogee S96 GT будет стоить 230 долла…
Опубликованы примеры фото с GoPro Hero 11…
Профильное издание DPreview опубликовала подборку фотографий, сделанных на представленную несколько дней …
Представлена компактная камера Panasonic TZ202D…
Компания Panasonic пополнила ассортимент компактных беззеркальных камер моделью Panasonic Lumix DC-TZ202D…
Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?
Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor