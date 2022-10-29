DJI Mavic 3 Classic получит 20-Мп камеру Hasselblad

Авторитетный информатор Роланд Квандт поделился качественными фотографиями и подробностями о дроне DJI Mavic 3 Classic, который станет немного «облегченной» версией стандартного Mavic 3. Отличаться новинка будет одной камерой вместо двух.

Дрон получит 20-Мп датчик оптического формата 4/3 дюйма с 24-мм объективом и обозначением культового бренда Hasselblad, возможностью записывать видео в разрешении 5,1К с 50 к/с, 4К со 120 к/с и Full HD с 200 к/с, массу 895 граммов, максимальным отдалением от пользователя до 8 км и подъемом на высоту до 6 км, а также автономностью в 46 минут полета с батареей 4S на 77 Втч. Официальный релиз дрона запланирован на 2 ноября. Ориентировочная цена составляет 1400 долларов, что на 500 долларов дешевле Mavic 3.