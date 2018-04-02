DJI Zenmuse XT2 с тепловизором

Официально анонсирована камера DJI Zenmuse XT2, которая подойдет скорее для охранных и спасательных мероприятий. Дело в том, что данная камера получила модуль тепловизора. То есть, вы можете летать на квадрокоптере с такой камерой и осматривать местность не только при помощи обычной камеры, но и с тепловыми индикаторами. Это очень полезная фишка в том случае, если вы летаете над лесной чащей в поисках пропавшего человека или инспектируете здание во время пожара. Вообщем, данную камеру планируют показать государственным структурам, чтобы те вооружились новинкой и получали больше возможностей во время спасательных операций. Думаю, она возымеет успех среди спасателей, функция и правда очень крутая и удобная. Стоимость камеры никто не называет, вполне возможно, что она останется в секрете.