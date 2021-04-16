DJI представила Air 2S

Слухи о новом дроне DJI Air 2S ходили на протяжении достаточно длительного времени, при этом почти все характеристики продукта слили в сеть, а теперь производитель официально представил своё новое устройство, которое обладает целым перечнем преимуществ и особенностей. Например, устройство умеет снимать в разрешении 5,4К, чего предостаточно, чтобы пользователь делал качественный хороший контент с высоким разрешением — можно спокойно кропать видео для 4К, например. Стоимость нового дрона для нашего рынка пока что никто не называет, но это будет достаточно доступный продукт по сравнению с другими гаджетами производителя, так что если вы давно хотели что-то такое, то стоит подождать поступления DJI Air 2S в продажу и потом уже думать.