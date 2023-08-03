DJI представила Osmo Action 4

Сегодня компания DJI представила новейшую версию своей экшн-камеры Osmo Action 4, которая теперь стоит 399 долларов, что на 70 долларов дороже предыдущей модели Osmo Action 3. Взамен повышения стоимости компания обещает замечательную работу в условиях низкой освещённости благодаря новому и более крупному датчику изображения размером 1/1.3 дюйма. С новым датчиком Osmo Action 4 может захватывать больше света через объектив с ультрашироким углом обзора и фокусным расстоянием в f/2.8 и углом обзора 155 градусов, что аналогично модели Action 3. Кроме того, Action 4 может снимать видео в формате 10-битного D-Log M для более высокого динамического диапазона, что даёт больше возможностей для коррекции цвета при редактировании. Action 4 также поддерживает карты памяти microSD объёмом до 512 ГБ, что позволяет хранить более крупные видеофайлы.

Несмотря на то, что датчик Action 4 больше, чем у модели Action 3 (1/1.7 дюйма), оба устройства способны записывать видео в разрешении 4K при максимальной частоте кадров до 120 в секунду. Также стоит отметить, что ранее конкурирующая экшн-камера GoPro имела небольшое преимущество в виде встроенного GPS, но DJI выпустила новый аксессуар, который позволяет добавить GPS-метаданные в видеофайлы на Osmo Action 4. Новый пульт управления Osmo Action GPS Bluetooth за 79 можно надеть на запястье или руль, чтобы дистанционно запускать или останавливать запись, переключаться между режимами или просматривать состояние камеры на её маленьком экране.