DJI представила дрон Mavic 3 Pro

Камера Hasselblad Mavic 3 Pro всё ещё снимает в максимальном разрешении 5,1К при частоте до 50 кадров в секунду, а также может снимать видео в режиме замедленной съёмки в 120 кадров в секунду с разрешением DCI 4K. Новая камера 3x может снимать видео с разрешением 4K/60fps и фотографировать с разрешением до 48 мегапикселей — всё это реализовано на матрице CMOS 1/1.3 дюйма. Наконец, телеобъектив Mavic 3 Pro также получил лёгкое улучшение — расширенную диафрагму f/3.4 (ранее она была f/4.4) и видео 4K/60fps. Впрочем, дополнительная камера имеет и небольшой недостаток в плане длительности автономной работы — Mavic 3 Pro имеет максимальное время полёта в 43 минуты по сравнению с 46 минутами у стандартной модели Mavic 3. Впрочем. на деле три минуты разницы не сыграют, а вот возможность использовать зум-объектив для съёмки отдалённых объектов можно помочь.