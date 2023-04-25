DJI представила дрон Mavic 3 Pro

Около полутора лет после запуска флагманского квадрокоптера Mavic 3 компания DJI выпустила обновлённую версию Pro, оснащённую сразу тремя камерами вместо двух. Новый DJI Mavic 3 Pro, а также его немного более направленная на кино версия Mavic 3 Pro Cine, появятся в продажу уже в следующем месяце и эит квадрокоптеры оснащены новой тройной системой камер. Главный датчик изображения использует объектив 24 мм (как у стандартной модели Mavic 3), но теперь его дополняют новые линзы на 70-мм (что-то вроде среднеформатного телеобъектива) и 166-мм (полноценный зум-объектив) для более точного кадрирования.

Камера Hasselblad Mavic 3 Pro всё ещё снимает в максимальном разрешении 5,1К при частоте до 50 кадров в секунду, а также может снимать видео в режиме замедленной съёмки в 120 кадров в секунду с разрешением DCI 4K. Новая камера 3x может снимать видео с разрешением 4K/60fps и фотографировать с разрешением до 48 мегапикселей — всё это реализовано на матрице CMOS 1/1.3 дюйма. Наконец, телеобъектив Mavic 3 Pro также получил лёгкое улучшение — расширенную диафрагму f/3.4 (ранее она была f/4.4) и видео 4K/60fps. Впрочем, дополнительная камера имеет и небольшой недостаток в плане длительности автономной работы — Mavic 3 Pro имеет максимальное время полёта в 43 минуты по сравнению с 46 минутами у стандартной модели Mavic 3. Впрочем. на деле три минуты разницы не сыграют, а вот возможность использовать зум-объектив для съёмки отдалённых объектов можно помочь.
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