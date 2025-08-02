DJI представила экшн-камеру Osmo 360

Компания DJI пополнила ассортимент экшн-камер моделью Osmo 360, которая, как видно из названия, способна снимать 360-градусное видео в разрешении 8K при 50 к/с. Новинка характеризуется двумя новыми квадратными HDR-датчиками дюймового оптического формата, поддержкой записи видео с глубиной цвета 10 бит, съемкой 360-градусного фото в разрешении до 120 Мп (30 Мп в HDR), управлением голосом и жестами, стабилизацией видео HorizonSteady и RockSteady, встроенным накопителем вместимостью 105 ГБ, батареей ёмкостью 1950 мАч с автономностью в 100 минут съемки в 8K 30 к/с и массой 183 грамма. Базовый комплект будет стоить 480 евро, а набор Adventure Combo – 630 евро.

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