DJI представила грузовой дрон FlyCart 30

Китайский производитель дронов DJI вчера официально выпустил свой первый грузовой дрон для обычных потребителей — он получил название FlyCart 30 и, к сожалению, это крайне дорогое удовольствие. Дело в том, что данный дрон стоит внушительную сумму в 17 000 долларов — это дороже, чем некоторые автомобили в довольно неплохой комплектации, но, с другой стороны, у него и спектр возможностей достаточно приличный. Беспилотник спроектирован для работы в любых погодных условиях, имеет четыре оси, восемь винтов из углеродного волокна и, что самое главное, дрон может перевозить до 30 кг груза на расстояние до 16 км. Без груза и с двумя предустановленными батареями дрон способен пролететь 28 км, что очень неплохо, но в этом просто нет смысла, потому что столь внушительная цена названа именно из-за возможности беспилотной доставки грузов.

Более того, удаление одной из батарей из системы позволяет беспилотнику перевозить груз массой до 40 кг и развивать максимальную скорость до 20 метров в секунду. Дрон также может летать на высоте до 6000 метров при скорости ветра до 12 метров в секунду и при температурах от -20 °C до 45 °C. Впрочем, при такой стоимости характеристики просто обязаны быть внушительными, потому что иначе в гаджете нет никакого смысла. Интересно теперь посмотреть на то, в каких сценариях дрон будет применяться и какие задачи он будет выполнять в конечном итоге, потому что сейчас доставка контейнеров в горы дроном за такие деньги не выглядит разумным решением.