DJI представила микрофонную систему Mic Mini

Сегодня компания DJI официально анонсировала свой новый беспроводной микрофон под названием Mic Mini — свежая модель стала компактнее и получила более длительное время автономной работы. Собственно, это не просто микрофон, а целая микрофонная система и новые микрофоны весят менее половины более дорогой модели DJI Mic 2, что в определённых сценариях является огромным бонусом. Правда, за портативность и лёгкость пользователям придётся заплатить определёнными функциями. Например, несмотря на улучшения в Mic Mini, модель не является полной заменой для DJI Mic 2, так как передатчики Mic Mini не могут самостоятельно записывать резервное аудио. Если это критично, пользователи могут полагаться на стороннее программное обеспечение, например, приложение DJI Mimo, которое позволяет записывать второй аудиотрек с пониженной громкостью для предотвращения искажений.

Кроме того, Mic Mini не поддерживает подключение петличных микрофонов, что делает невозможным их скрытное размещение. Также у ресивера отсутствует экран для контроля уровня звука, что может быть неудобно для профессионалов. Но Mic Mini может подключаться к смартфонам и другим устройствам через Bluetooth, а также к гаджетам DJI вроде Osmo Action 5 Pro, Osmo Action 4 и Osmo Pocket 3. Два передатчика могут одновременно работать с одним ресивером, увеличивая радиус передачи до 400 метров. Неплохое устройство, но цена в 169 долларов немного смущает, безусловно, особенно на фоне ограничений по функциям.
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