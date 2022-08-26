DJI представила новый дрон Avata

DJI выпустила новый кинематографический дрон под названием Avata, который был создан для работы с новой видеогарнитурой DJI Goggles 2. Несмотря на то, что он относится к той же категории, что и предыдущая кинематографическая модель бренда с видом от первого лица, он принимает более обычный форм-фактор с защитными кожухами, защищающими его четыре пропеллера. Поскольку это новейшая разработка, Avata был разработан так, чтобы иметь скорость и маневренность, но с технологией стабилизации, необходимой для получения плавных и ярких кадров. Дрон может зависать, ускоряться, приближаться и удаляться из ограниченного пространства во время съемки видео, а его батарея может работать до 18 минут, прежде чем потребуется подзарядка. Avata оснащен стабилизированной камерой с 1/1,7-дюймовым CMOS-датчиком с 48 миллионами эффективных пикселей, диафрагмой f/2,8 и сверхширокоугольным объективом.

Эта камера способна снимать видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду и видео 2,7K со скоростью 50, 60, 100 или 120 кадров в секунду. И пользователи могут снять довольно много материала, прежде чем беспокоиться о пространстве, поскольку у дрона 20 ГБ встроенной памяти. Хотя им можно управлять с помощью существующего пульта дистанционного управления DJI FPV 2 и очков DJI FPV Goggles V2, дрон был разработан для использования с более новыми моделями контроллеров. DJI Goggles 2 — это видеогарнитура нового поколения с более четким экраном micro-OLED, чем у его предшественника, и регулируемой диоптрией, поэтому людям, которые носят очки, они не понадобятся при использовании устройства. Он может по беспроводной сети транслировать живые кадры дрона с телефона или компьютера пользователя для захватывающего просмотра от первого лица.