DJI выпустила Mavic 3 Classic

Компания DJI в последнее время пользуется невероятным спросом на рынке, так как продукция практически не имеет конкурентов, а в тех случаях, когда конкуренция имеется, производитель оставляет позади другие бренды за счёт наличия аксессуаров, сменных комплектующих и банально более высокого качества продукции. И Mavic 3 Classic, который представили только что, предоставляет не только всё вышеперечисленное, но и низкую цену — фактически это более доступная версия флагмана примерно за 1500 долларов, которая просто лишена объектива с зумом. Соответственно, если вам такая камера нужна, то вы легко можете брать флагманский дрон и пользоваться его преимуществами, если же нужны все преимущества флагмана, но телефото вам без надобности, то смело берём эту модель.

Это, конечно, очень приятный релиз — у флагманского дрона есть множество интересных фишек и технологий, которые позволяют легко справиться с поставленной задачей и получить контент высочайшего качества, при этом если вам действительно без надобности функция зума, а во многих ситуациях она не нужна, можно легко брать и покупать более доступную модель. В этом случае у вас не будет проблем с бюджетом, а лишние деньги можно будет потратить на дополнительные аксессуары, батарею и так далее. Очень интересно, что ранее производитель упрощённых версий дронов не выпускал, а теперь вдруг решил заняться этим вопросом. Видимо, есть возможность расширить аудиторию или спрос на флагман не такой уж высокий.
Камера для видеоблогеров Sony ZV-1F оценена в $500…
Компания Sony пополнила ассортимент беззеркальных камер моделью ZV-1F, которая предназначена для видеобло…
Объектив Tamron 50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD оценен в $1…
Компания Tamron пополнила ассортимент полнокадровых телеобъективов моделью 50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC V…
Кинокамера Sony FX30 оценена в $1800…
Компания Sony пополнила ассортимент кинокамер моделью FX30, которая стала самым доступным представителем …
Камеру Sony A7R V представят 26 октября 2022 года…
Сетевые источники поделились подробностями о полнокадровой беззеркальной камере Sony A7R V, которая еще н…
Представлен кинообъектив Meike 18mm T2.1 S35…
Китайская компания Meike пополнила ассортимент кинообъективов моделью Meike 18mm T2.1 S35, которая предна…
Камера Canon EOS R6 Mark II получит 24-Мп матрицу …
Сетевые источники раскрыли первые подробности о полнокадровой беззеркальной камере Canon EOS R6 Mark II, …
Представлена камера Leica D-Lux 7 A Bathing Ape x Stash…
Компания Leica выпустила специальную версию камеры D-Lux 7 "A Bathing Ape x Stash". В разработке принял у…
Представлены автофокусные кинообъективы Samyang V-AF T1.9…
Компания Samyang пополнила ассортимент кинообъективов очень интересной линейкой – V-AF. Как можно догадат…
Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?
Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor