DJI выпустила Mavic 3 Classic

Компания DJI в последнее время пользуется невероятным спросом на рынке, так как продукция практически не имеет конкурентов, а в тех случаях, когда конкуренция имеется, производитель оставляет позади другие бренды за счёт наличия аксессуаров, сменных комплектующих и банально более высокого качества продукции. И Mavic 3 Classic, который представили только что, предоставляет не только всё вышеперечисленное, но и низкую цену — фактически это более доступная версия флагмана примерно за 1500 долларов, которая просто лишена объектива с зумом. Соответственно, если вам такая камера нужна, то вы легко можете брать флагманский дрон и пользоваться его преимуществами, если же нужны все преимущества флагмана, но телефото вам без надобности, то смело берём эту модель.

Это, конечно, очень приятный релиз — у флагманского дрона есть множество интересных фишек и технологий, которые позволяют легко справиться с поставленной задачей и получить контент высочайшего качества, при этом если вам действительно без надобности функция зума, а во многих ситуациях она не нужна, можно легко брать и покупать более доступную модель. В этом случае у вас не будет проблем с бюджетом, а лишние деньги можно будет потратить на дополнительные аксессуары, батарею и так далее. Очень интересно, что ранее производитель упрощённых версий дронов не выпускал, а теперь вдруг решил заняться этим вопросом. Видимо, есть возможность расширить аудиторию или спрос на флагман не такой уж высокий.