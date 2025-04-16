DJI выпустила сложное оборудование для своих дронов

По словам компании, динамик будет полезен для служб спасения, обеспечения правопорядка и других подобных задач. Однако в проморолике компания DJI также демонстрирует возможность использования устройства для охранных целей — в одном из эпизодов дрон зависает над оживлённой дорогой и воспроизводит сообщение: «Стоянка запрещена. Просьба уехать». Помимо динамика DJI также анонсировала прожектор Zenmuse S1, который может устанавливаться на те же дроны. Он использует технологию LEP, обеспечивающую высокую проникающую способность света. Прожектор поддерживает режимы ближнего и дальнего света, обеспечивая наблюдение на расстоянии до 500 метров. Цены и дата начала продаж пока не объявлены, но это явно продукт не для массового потребителя.