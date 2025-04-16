DJI выпустила сложное оборудование для своих дронов

Сегодня компания DJI официально представила новое оборудование для дронов, ориентированное на обеспечение общественной безопасности и эффективную работу экстренных служб. Речь идёт про динамик Zenmuse V1, созданный для профессионального использования, который способен передавать голосовые сообщения с громкостью до 127 децибел на расстоянии одного метра — это, как заявляет DJI, сопоставимо со звуком взлетающего реактивного самолета. Устройство крепится к дронам Matrice 350 RTK и Matrice 300 RTK и может транслировать звук на расстояние до 500 метров. Для передачи сообщений пользователи могут записывать голос, использовать функцию синтеза речи или загружать аудиофайлы через приложение DJI Pilot 2.

По словам компании, динамик будет полезен для служб спасения, обеспечения правопорядка и других подобных задач. Однако в проморолике компания DJI также демонстрирует возможность использования устройства для охранных целей — в одном из эпизодов дрон зависает над оживлённой дорогой и воспроизводит сообщение: «Стоянка запрещена. Просьба уехать». Помимо динамика DJI также анонсировала прожектор Zenmuse S1, который может устанавливаться на те же дроны. Он использует технологию LEP, обеспечивающую высокую проникающую способность света. Прожектор поддерживает режимы ближнего и дальнего света, обеспечивая наблюдение на расстоянии до 500 метров. Цены и дата начала продаж пока не объявлены, но это явно продукт не для массового потребителя.
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