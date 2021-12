DLC для Star Wars: The Old Republic Legacy of the Sith отложен до февраля 2022 года

Поклонники «Звездных войн», ожидающие долгожданного запуска нового расширения «Наследие ситхов» для игры Star Wars: The Old Republic, разочаруются, узнав, что ее разработчики отложили выпуск релиза на февраль 2022 года. DLC «Наследие ситхов» содержит сюжетную линию о том, что «война между Галактической Республикой и Империей ситхов распространяется на новые миры! Опасные маргинальные группы возникают в темных уголках галактики, и Дарт Малгус преследует неизвестный план... Раскройте эти тайны и многое другое, пока ваш выбор продолжает формировать галактику».