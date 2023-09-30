Улучшение охлаждения PlayStation 5. Обзор DOBE TP5-1523E…

Здесь три вентилятора. Два из них диаметром 35 мм и один 45 мм. Скорость вращения у них фиксируемая.
На внутренней стороне USB-разъем, подключаемый к верхнему разъему на обратной стороне консоли. Через него будет подаваться питание для вентиляторов и подсветки. При этом сохраняется возможность сквозного подключения аксессуаров через разъем на внешней стороне. Хотя не рекомендуем сюда подключать внешние накопители, создающие нагрузку на питания и другие ресурсоемкие аксессуары. Его стоит рассматривать скорее как резервный вариант, когда остальные разъемы будут уже заняты.
Рядом с гнездом питания находится механическая кнопка, которая отвечает за отключение подсветки и вращение вентиляторов.
Подсвечиваются синей подсветкой тут все три вентилятора. Она с умеренной яркостью, создает эффект фонового свечения.
При фиксации DOBE TP5-1523E на задней панели консоли задействуется три точки опоры. Снизу это разъем USB на консоли и площадь основания, сверху две лапки, которые вставляются внутрь вентиляционной решетки. Работу вентиляторов слышно только при близком размещении на консоли, например, рядом с монитором на столе. Для типового сценария с телевизором и диваном/креслом ее будет неслышно.