Улучшение охлаждения PlayStation 5. Обзор DOBE TP5-1523E…

Система охлаждения игровой консоли PlayStation 5 включает вентилятор, радиатор и теплосъемную пластину. Схема отвода тепла подразумевает вывод теплого воздуха через решетку на задней панели. С помощью аксессуаров можно повысить ее производительность, как пример, DOBE TP5-1523E, устанавливаемая на выпускную решетку и увеличивающая скорость потока.

Комплектация

Упакована в компактную коробку, в комплект входит только сам элемент.

Внешний вид и особенности

Выполнена в виде рамки из полупрозрачного пластика с решеткой в виде символов Х, защищающих зафиксированные за ними вентиляторами.

Здесь три вентилятора. Два из них диаметром 35 мм и один 45 мм. Скорость вращения у них фиксируемая.

На внутренней стороне USB-разъем, подключаемый к верхнему разъему на обратной стороне консоли. Через него будет подаваться питание для вентиляторов и подсветки.При этом сохраняется возможность сквозного подключения аксессуаров через разъем на внешней стороне. Хотя не рекомендуем сюда подключать внешние накопители, создающие нагрузку на питания и другие ресурсоемкие аксессуары. Его стоит рассматривать скорее как резервный вариант, когда остальные разъемы будут уже заняты.

Рядом с гнездом питания находится механическая кнопка, которая отвечает за отключение подсветки и вращение вентиляторов.

Подсвечиваются синей подсветкой тут все три вентилятора. Она с умеренной яркостью, создает эффект фонового свечения.

DOBE TP5-1523E обзор

Итоги

При фиксации DOBE TP5-1523E на задней панели консоли задействуется три точки опоры. Снизу это разъем USB на консоли и площадь основания, сверху две лапки, которые вставляются внутрь вентиляционной решетки. Работу вентиляторов слышно только при близком размещении на консоли, например, рядом с монитором на столе. Для типового сценария с телевизором и диваном/креслом ее будет неслышно.DOBE TP5-1523E станет выбором для тех, кто считает производительность штатной системы охлаждения недостаточной. Со своей задачей увеличения потока выбрасываемого теплого воздуха справляется хорошо, при этом бонусом получаем фоновую подсветку синего цвета.