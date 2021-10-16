Dbrand снимает с продажи свои PS5 Darkplates

Ранее в этом году Dbrand начала продавать матовые черные боковые панели для PS5, которые назвала Darkplates, и когда это сделала, она прямо на странице информации о продукте подтолкнула Sony «Давай, подай на нас в суд». Dbrand поделился письмом в интернете. В письме Sony высказывает несколько претензий, в том числе по поводу того, как лицевые панели «копируют дизайн защищенного продукта SIE [Sony Interactive Entertainment]» и с версиями значков PlayStation от Dbrand.

В рамках письма Sony попросила Dbrand «незамедлительно и навсегда прекратить и прекратить все маркетинговые и рекламные мероприятия, а также прекратить все продажи по всему миру лицевых панелей с конфигурацией продукта лицевых панелей SIE PS5. Это не первый раз, когда Sony угрожает судебным иском из-за боковых панелей PS5. Одна компания, которая начала свою жизнь как PlateStation5, сменила название на CustomizeMyPlates, а затем отменила и вернула заказы якобы после того, как Sony пригрозила судебным иском. Отчасти причина того, что существует рынок боковых панелей для PS5, так как их не так уж сложно снять с PS5.
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