Death Stranding Director’s Cut выйдет 30 марта

Однако, если вам нужен более дешевый способ получить Режиссерскую версию, вы можете подумать о том, чтобы приобрести базовую версию Death Stranding во время текущей распродажи 505 Games в Steam и магазине Epic Games Store, а затем обновить ее, когда станет доступна Режиссерская версия. Более того, во множестве сторонних магазинов есть ключи для данной игры по весьма разумной цене, так что получить режиссёрскую версию игры в итоге можно долларов за 30. Стоит напомнить, что ранее сроки выпуска версии Death Stranding Director’s Cut для ПК были неопределенными (издатель просто сказал, что это будет весна 2022 года), поэтому приятно видеть, что игра выйдет в начале сезона. Если вы хотите получить представление о том, чего ожидать от Director’s Cut, ознакомьтесь с описанием в магазине — это условное DLC.