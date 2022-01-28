Death Stranding Director’s Cut выйдет 30 марта

Death Stranding Director’s Cut выйдет на ПК 30 марта, как объявил в четверг издатель 505 Games, и люди, у которых уже есть оригинальная версия игры, смогут обновить ее всего за 9,99 долларов. Стоит отметить, что игра будет доступна как в Steam, так и в Epic Games Store, и, чтобы воспользоваться предложением по обновлению, на вашем ПК уже должна быть установлена ​​оригинальная Death Stranding. Также стоит отметить, что если у вас куплена игра в Steam или Epic Games Store, то получить апгрейд можно только на данной платформе — возможности получить расширенную версию игры на другой платформе нет. Режиссерская версия также будет доступна для отдельной покупки за 39,99 долларов.

Однако, если вам нужен более дешевый способ получить Режиссерскую версию, вы можете подумать о том, чтобы приобрести базовую версию Death Stranding во время текущей распродажи 505 Games в Steam и магазине Epic Games Store, а затем обновить ее, когда станет доступна Режиссерская версия. Более того, во множестве сторонних магазинов есть ключи для данной игры по весьма разумной цене, так что получить режиссёрскую версию игры в итоге можно долларов за 30. Стоит напомнить, что ранее сроки выпуска версии Death Stranding Director’s Cut для ПК были неопределенными (издатель просто сказал, что это будет весна 2022 года), поэтому приятно видеть, что игра выйдет в начале сезона. Если вы хотите получить представление о том, чего ожидать от Director’s Cut, ознакомьтесь с описанием в магазине — это условное DLC.